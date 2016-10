In Schlangenlinien und mit 80 km/h durch die Stadt

Gegen 1:20 Uhr am Samstag war ein Fahrer mit seinem Pkw in Schlangenlinien in Lorentzweiler unterwegs. Einer Polizeistreife fiel das Fahrverhalten auf und er wurde gestoppt. Der Fahrer war so stark alkoholisiert gewesen, dass die Beamten an Ort und Stelle seinen Führerschein eingezogen haben.

Kurze Zeit später raste ein Fahrer in der Route de Luxembourg in Bettemburg mit 80 km/h durch eine Radarmessung der Polizei hindurch. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Wagens auf. Er konnte angehalten und ein Alkoholtest beim Fahrer durchgeführt werden. Da dieser positiv verlief wurde Protokoll erstellt.

Gegen 2:20 Uhr war in Heisdorf ein Fahrer sogar noch schneller unterwegs. Er raste mit 91 Stundenkilometern, statt der erlaubten 50 durch die Ortschaft. Da auch bei diesem Fahrer der Alkoholtest positiv verlief wurde er protokolliert.

In Schlangenlinien war hingegen ein Fahrzeug um 4:15 auf dem Boulevard G. Patton in Luxemburg unterwegs. Der Alkoholtest bei der Fahrerin verlief positiv. Sie hatte so tief ins Glas geschaut, dass der Führerschein noch an Ort und Stelle von der Polizei eingezogen wurde.