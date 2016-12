Die Inflation bleibt stabil

Beeinflusst wird die Inflation vor allem vom Preis der Erdölerzeugnisse. Nachdem der Preis zwei Monate in Folge anstieg hat sich die Tendenz nun ins Gegenteil entwickelt. Im Vergleich zu Oktober sei ein Rückgang von 0,9 Prozent zu verzeichnen, so der Statec in einer Pressemitteilung.

Im Vergleich zu Oktober sind die Preise für Benzin um 1,1 Prozent gesunken. Der Diesel-Preis ist um 0,5 Prozent zurückgegangen. Auch der Heizölpreis nimmt ab und geht im Vergleich zum Vormonat um 2,6 Prozent zurück. Im Jahresvergleich beträgt der Preisrückgang beim Erdöl 3,7 Prozent.

Die Preise der anderen Güter und Dienstleistungen sind im Gegensatz dazu im November um 0,13 Prozent gestiegen, so der Statec. Der Winter ist eingetroffen und somit auch die Winterkollektionen in den Geschäften. Dies führt dazu, dass die Preise steigen (+0,6 Prozent).

Aber auch einige Lebensmitteln wie Hühnerfleisch, bestimmte Zubereitungen mit Fisch oder Meeresfrüchten sind teurer geworden. Im Vergleich zu November 2015 sind die Lebensmittelpreise um 1,2 Prozent teurer geworden.