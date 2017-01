Vier Tote des Anschlags noch nicht identifiziert

Nach dem Terrorangriff auf eine Silvesterparty in einem Club in Istanbul mit mindestens 39 Toten sind 4 von ihnen noch nicht identifiziert. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntagabend berichtete, handelt es sich bei den Toten um 25 Männer und 14 Frauen. Von den 35 identifizierten Todesopfern sind demnach 11 türkische Staatsangehörige, die anderen 24 Ausländer verschiedener Nationalitäten.

Bei dem Blutbad kurz nach Anbruch des neuen Jahres waren nach Regierungsangaben zudem 65 Menschen verletzt worden.

Von dem oder den Tätern fehlte am Sonntagabend noch jede Spur. Mindestens ein bewaffneter Angreifer war in den exklusiven Club am Bosporusufer eingedrungen und hatte minutenlang wahllos auf die Hunderten von Feiernden geschossen. Bekannt zu der Bluttat hat sich bislang niemand.