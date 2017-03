Die "mysteriöse" Schweizer Gruppe und das Geld

Vermieterin ist die Societe Anonym Alfa Gestion. Sie wird von (Noch-) Betreiber, dem Hotelier Rolphe Reding, als Vermieterin und Besitzerin des Hotels angegeben - zuletzt in seinem Schreiben an die Presse vom 23. März 2017. In anderen Presseberichten taucht die angeblich in Liechtenstein, der Schweiz und Luxemburg ansässige Firma Trican als Mehrheitsaktionär auf. Letztere ist laut Liechtensteiner Handelsregister 2007 in Vaduz gelöscht worden und in Luxemburg mit Sitz am Boulevard de la Petrusse eingetragen worden. Geschäftszweck: unbekannt.

Der Minderheitenaktionär an Alfa Gestion ist die Luxemburger Familie Rollinger. Laut den im „Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg“ (Legilux) hinterlegten Dokumenten wechseln sich Serge, Sammy und Nico Rollinger als „Administratuer delegue“ oder Kassierer seit Jahren ab. Zuletzt im März 2016, als Sammy Rollinger des Adminstrateursposten an Serge Rollinger überlässt. Serge Rollinger ist Investment Manager beim European Investment Fund in Luxemburg. Sammy Rollinger arbeitet seit 2013 in wechselnden Führungspositionen beim zweitgrößten, börsennotierten Schweizer Telekommunikationsanbieter „Sunrise Communications AG“ mit Sitz in Zürich.

Von hier mag auch der Kontakt zu Werner Würgler stammen, dem Mitinhaber einer renommierten Züricher Anwaltskanzlei. Der Schweizer ist neben dem Anwalt Pierre Metzeler, der sich ebenfalls in einer Presseerklärung zu den Turbulenzen um das Alfa Hotel am 21. März 2017 geäußert hat, als „Administratuer avec pouvoir de signature A“ bei Legilux eingetragen. Das geht bei Legilux aus den Dokumenten zur Generalversammlung der Alfa Gestion im März 2014 hervor.

Weitere „Adminstrateurs“ sind Serge Rollinger und Nico Rollinger. Nico Rollinger war bis 2009 bei der Fortuna Bank in Luxemburg tätig. Er gab seinen Posten auf, um sich ganz seiner Firma „Equinox Productions SARL zu widmen. Diese Firma gibt 2004 laut Legilux als Geschäftszweck die Konzeption, die Kreation und den Vertrieb von Musikkompositionen an sowie deren Autorenrechte.

Laut Geoportail beträgt die Grundstücksgröße des Hotels Alfa rund 17 Ar. Ein Ar wird in der Lage am Bahnhof mit rund 90.000 Euro gehandelt, allein das Grundstück ist damit mehr als 1,5 Millionen Euro wert. Der Wert der denkmalgeschützten Immobilie dürfte das um ein Vielfaches übersteigen. Dafür spricht die Tatsache, dass ein Investor offenbar bereit ist, die Vermieter- und Besitzerfirma Alfa Gestion für 42 (!) Millionen Euro übernehmen zu wollen. Das berichtet Tageblatt.lu am Dienstag ( ► Link ). In letzter Konsequenz geht es in dieser Angelegenheit um viel Geld, ein kompliziertes Firmengeflecht, hohe Mieteinnahmen und einen rentablen Hotelbetrieb. Die Mitarbeiter sind die Leidtragenden.