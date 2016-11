Gestohlene Kreditkarte

In einem Einkaufzentrum in Batringen entwendeten am 22. Juni dieses Jahres zwei Diebinnen eine Brieftasche. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, wurde mehrmals versucht in Bartringen mit der gestohlenen Karte Geld abzuheben.

Den Täterinnen scheiterten jedoch bei diesem Vorhaben, und machten sich mit einem dunkelfarbigen Kombi aus dem Staub.

Die Polizei hat jetzt die Fotos der Überwachungscamera veröffentlicht, um sachdienliche Hinweise über die beiden Täter aus der Bevölkerung zu erhalten. Hinweise soll bei der Diesnstelle in Capellen unter der Telefonnummer 4997-3500 weitergegeben werden.