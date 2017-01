Mindestlohn ab 1. Januar: 1.998,59 Euro

Dies gilt für Personen ab 18 Jahren ohne Qualifikation. Auch für minderjährige Arbeitnehmer wurde der Lohnwert angehoben, für sie bedeutet dies in Zahlen: 15 bis 17-Jährige erhalten 75 Prozent des Mindestlohnwertes, was 1.498,94 Euro im Monat ergibt; 17 bis 18-Jährige erhalten 1.598,87 Euro im Monat, also 80 Prozent des Mindestlohnwertes.

Auch der qualifizierte Mindestlohn wurde angehoben, hier liegt der Betrag jetzt bei 2.398,30 Euro im Monat, das entspricht 120 Prozent des unqualifizierten Mindestlohnwertes.

Der Mindestlohn kann alle zwei Jahre an die Durchschnittsvergütung in Luxemburg angepasst werden. So wurde vom Ministerrat schon im Oktober 2016 eine Erhöhung von 1,4 Prozent beschlossen, und in Kombination mit der Indextranche von 2,5% nähert sich der Mindestlohn nun der 2.000-Euro-Marke.

In offiziellen Zahlen ausgedrückt heisst dies: Der Mindestlohn liegt bei 251,54 Euro zum Index 100 vom 1. Januar 1948. Mit einem Punktwert des "indice pondéré du coût de la vie" von nun 794,54 ergibt sich dann der neue Betrag, der im vergangenen Jahr noch bei 1.922,96 Euro lag.