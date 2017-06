Real Madrid verteidigt Champions-League-Titel

Die Königlichen um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos setzten sich am Samstag im Finale in Cardiff mit 4:1 (1:1) gegen Juventus Turin mit Weltmeister Sami Khedira durch. Real ist damit das erste Team, das seinen Triumph in der 1992/93 eingeführten Champions League in der folgenden Saison wiederholen konnte. Juve wartet dagegen weiter auf den ersten europäischen Titel seit 1996.

Weltfußballer Cristiano Ronaldo hatte Real mit dem 500. Tor für den Club in der Geschichte der Champions League mit 1:0 in Führung gebracht (20. Minute). Der frühere Bundesliga-Profi Mario Mandzukic glich für die Italiener noch vor der Pause mit einem spektakulären Treffer aus (27.). Das hochklassige Finale war lange ausgeglichen, ehe Casemiro (61.) mit einem von Khedira abgefälschten Schuss, erneut Ronaldo (64.) und Marco Asensio (90.) die Partie entschieden. Der eingewechselte Juan Cuadrado sah noch die Gelb-Rote Karte (84.).

Es ist insgesamt Reals zwölfter Triumph in Europas Königsklasse. Die Spanier haben alle ihre sechs bisherigen Endspiele in der Champions League seit deren Einführung gewonnen. Im Vorjahr hatte Real im Finale in Mailand Stadtrivale Atlético mit 5:3 im Elfmeterschießen besiegt. Weltmeister Kroos feierte nach den Triumphen mit dem FC Bayern 2013 und Real Madrid 2016 seinen dritten Königsklassen-Titel.