Asselborn auf Münchner Sicherheitskonferenz

Jean Asselborn ist auf der Münchner Sicherheitskonferenz unter anderem mit dem UN-Sondergesandten für Syrien, Staffan de Mistura, dem ehemaligen NATO-Generalsekretär, Javier Solana, der ehemaligen US-Außenministerin Madeleine Albright und dem deutschen Innenminister Thomas de Maizière zusammen gekommen.

Im Zentrum der Gespräche standen unter anderem die transatlantischen Beziehungen sowie die Position der USA zur NATO nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten.

Bei den Gesprächen in München ging es aber auch um die Arbeiten der Europäischen Union im Bereich der Sicherheit und der Verteidigungspolitik, die Ukraine-Krise und die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland, aber auch um den Krieg in Syrien sowie über die Situation in Nordkorea.

Schlüsselthemen der Konferenz waren der Kampf gegen den Terrorismus sowie die Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt.