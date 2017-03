Luxair ändert Regeln für das Gepäck

Kunden der Luxair in der Economy-Klasse dürfen in Zukunft ein Gepäckstück mit einem Gewicht von bis zu 23 kg aufgeben. Bislang waren es nur 20 kg. Daneben dürfen sie Kabinengepäck mit einem Gewicht bis zu 8 kg mitführen sowie persönliche Gegenstände (Handtasche, Laptoptasche, Fotoapparat, Taschen mit Gegenständen, die am Flughafen gekauft wurden, Regenschirm).

Reisende in der Business-Klasse dürfen in Zukunft zwei Gepäckstücke mit einem Gewicht von bis zu 32 kg aufgeben - dazu eine Golfausrüstung. Daneben dürfen sie 2 Kabinengepäckstücke mit einem Gewicht bis zu 8 kg pro Gepäckstück mitführen sowie persönliche Gegenstände.

Kabinengepäckstücke dürfen die Maße 55 x 40 x 23 cm nicht überschreiten. Luxair weist darauf hin, dass für LuxairTours-Reisen andere Regeln gelten.

Die neuen Regeln sind für Kinder zwischen 2 und 11 Jahren identisch, teilt Luxair mit. Dieselben Regeln gelten auch für Kinder unter zwei Jahren, die keinen eigenen Sitz belegen. Kinderwagen und Kindersitze dürfen gratis mitreisen.

Wer sich trotzdem dazu entscheidet, mit schwererem Gepäck zu verreisen, muss bezahlen. In der Economy-Klasse wird ein Aufschlag von 50 Euro fällig, wenn das Gepäck mehr wiegt als 23 kg (bis zu 32 kg). Für zusätzliche Gepäckstücke werden 75 Euro fällig.