Vorbereitung auf den Wahlabend

Einen Tag vor der Abstimmung wurden dort am Montag bereits Abläufe geprobt, Bühnen aufgebaut und tausenden Journalisten aus aller Welt ihre Plätze zugewiesen. Die Straße vor dem Messezentrum an der Westseite Manhattans, das Clinton für ihren Wahlabend gemietet hat, war bereits abgesperrt.

Beobachter hatten die Auswahl des komplett gläsernen Gebäudes zuvor als extrem symbolisch bezeichnet. Wenn Frauen unsichtbare Barrieren überwinden, die sie zuvor am beruflichen Aufstieg gehindert haben, spricht man in den USA von «glass ceilings» - gläsernen Decken.

Davon hat das Messezentrum reichlich. Clintons republikanischer Konkurrent Donald Trump will seinen Wahlabend nur rund drei Kilometer entfernt mit Unterstützern in einem New Yorker Hotel verbringen.