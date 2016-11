Frankreich gedenkt der Opfer der Anschläge von Paris

Frankreich gedenkt der 130 Opfer der islamistischen Anschläge vor einem Jahr. Präsident François Hollande enthüllte am Sonntagmorgen am Stade de France nördlich von Paris eine Gedenktafel und legte einen Kranz nieder.

Zudem wurde eine Schweigeminute abgehalten. Vor dem Stadion hatten sich während des Fußball-Länderspiels Frankreich gegen Deutschland am 13. November 2015 drei Selbstmordattentäter der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in die Luft gesprengt. Dabei wurde ein Mann getötet und mehrere Menschen verletzt. Der Sohn des ersten Opfers der Anschläge erinnerte in einer kurzen Ansprache an seinen Vater Manuel Dias und rief zur Toleranz auf.

Auch an den fünf anderen Anschlagsorten in Paris wollte Hollande im Anschluss Gedenkplaketten enthüllen - an einem Restaurant, drei Bars und an der Konzerthalle Bataclan. In der Kathedrale Notre Dame findet zudem eine Messe für die Anschlagsopfer statt. An den Gedenkfeiern nehmen auch andere Mitglieder der Regierung teil, unter anderem Premierminister Manuel Valls und Innenminister Bernard Cazeneuve.

Am Samstagabend hatte der britische Rockmusiker Sting den Auftakt zu den Gedenkfeiern gegeben. Er trat als erster Künstler seit dem Anschlag im Bataclan auf, wo die Islamisten 90 Menschen getötet hatten. Abgewiesen wurden zwei Mitglieder der US-Band Eagles of Death Metal, die während des Anschlags auf der Bühne gestanden hatten. Die Bataclan-Leitung begründete dies mit Interview-Äußerungen des Sängers der Band, Jesse Hughes. Dieser hatte gesagt, der Angriff sei von Sicherheitsleuten im Saal ausgelöst worden, zudem hätten während der Anschläge Muslime vor dem Konzertsaal gefeiert.