Lieferwagen um 25% überladen

Bei einer Kontrolle auf der A13 in Richtung Schengen fiel der Polizei ein Lieferwagen auf, welcher einen anderen Lieferwagen transportierte und überladen wirkte.

Das Fahrzeug wurde angehalten. Die anschließende Wiegung bestätigte den Verdacht der Beamten. Sie ergab ein Gesamtgewicht von 4400kg statt den erlaubten 3500kg.

Somit war das Fahrzeug um 25% überladen.

Des Weiteren waren die Zurrgurte, welche die Ladung sichern sollen, in einem unbrauchbaren Zustand. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und Protokoll wurde erstellt.

Auch sonst hatte die Polizei einiges zu tun.

So trafen die Beamten am frühen Samstagmorgen in der rue du Fort Neipperg in Luxemburg auf einen offensichtlich stark angetrunkenen Mann, der mitten auf der Straße eine Auseinandersetzung mit einer Frau hatte.

Ein Zusammenstoß mit einem Auto konnte nur durch starkes Abbremsens vermieden werden. Daraufhin schlug der Mann mit beiden Händen auf die Motorhaube.

Die Beamten beschlossen, ihn in die Ausnüchterungszelle zu bringen, da er öffentliches Ärgernis erregt hatte und eine Gefahr für sich, für Drittpersonen sowie deren Eigentum darstellte.

Nachdem er immobilisiert war, mischte sich einer seiner Begleiter ein und schrie wild umher. Ein weiterer Begleiter hielt Ersteren gerade noch davon ab, auf die Beamten loszustürmen.

Als der Mann sich dennoch nicht beruhigte, wurde entschieden auch ihn zur Ausnüchterung unterzubringen. Doch nun versuchte ein weiterer Begleiter die Beamten an diesen Amtshandlungen zu hindern. Auch er sollte deshalb im Passagearrest untergebracht werden.

Der Mann wehrte sich jedoch und schlug mehrmals mit den Händen gegen die Brust eines Beamten. Als er von einem Beamten überwältigt wurde, erhielt dieser einen Faustschlag auf den Hinterkopf.

Der Mann wurde in Handschellen gelegt. Protokoll wegen Rebellion gegenüber Beamten wurde erstellt. Alle Beteiligten wurden zur Dienststelle gebracht.

Im Laufe des Tages wurden zudem 5 Führerscheine eingezogen.

Wie die Notrufzentrale 112 meldete, mussten am Samstagnachmittag mehrere Brände gelöscht werden.

Am Boulevard Charles de Gaulle in Esch waren gegen 13.00 Uhr die Feuerwehren aus Esch und Schifflingen im Einsatz, um ein Feuer in einem Gebäude zu löschen.

Um 14.30 musste die Feuerwehr Consdorf ausrücken um einen Kaminbrand in Hemstal unter Kontrolle zu bringen.

Gegen 17.00 Uhr brannte es auf einem Balkon in Mersch. Die Feuerwehren Mersch und Lintgen waren vor Ort