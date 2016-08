Fußgängerbrücke stürzt auf Autobahn

Am Samstag ist eine Fußgängerbrückezusammengebrochen und auf eine Autobahn zwischen London und den Häfen des Ärmelkanals sowie dem Eurotunnel gestürzt. Wie durch ein Wunder wurde nach Polizeiangaben bei dem Unglück auf der Autobahn M20 im Südwesten des Landes nur ein Mensch verletzt, obwohl es sich an einem der verkehrsreichsten Tage des Jahres am Ende der Sommerferien ereignete.

M20 bridge collapse: Aerial footage from the scene shows top of lorry trailer sheared off https://t.co/vZ3vIsUpjK — Sky News (@SkyNews) 27. August 2016

Ausgelöst wurde der Brückeneinsturz nach Angaben der Polizei der Grafschaft Kent offenbar durch einen Lastwagen, der gegen das Bauwerk gekracht war. Im Internet verbreitete Fotos zeigten einen Teil der Brücke, der über der Autobahn in der Luft hing. Die andere Brückenhälfte stürzte auf einen Lastwagen.

Augenzeuge Sonny Gladdish berichtete der BBC, ein mit Planierraupen beladener Lastwagen habe einen Brückenpfeiler gerammt. Bei dem Verletzten handelte es sich nach seinen Worten um einen Motorradfahrer, der den Einsturz der Brücke beobachtete und sich von seinem Motorrad fallen ließ, um nicht erschlagen zu werden. Offenbar rutschte der Mann durch einen schmalen Spalt unter der eingestürzten Brücke durch.

Andere Augenzeugen schilderten, mehrere Autofahrer Richtung London seien ungeachtet der Gefahr unter dem noch stehenden Rest der Brücke durchgefahren. Die Autobahn wurde kurz nach dem Unfall vollständig gesperrt.