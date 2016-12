29 Polizisten wegen Putschversuch vor Gericht

Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, sich in der Nacht des Militärputsches Anordnungen zum Schutz der Residenz von Präsident Recep Tayyip Erdogan widersetzt zu haben. Den Angeklagten drohen hohe Haftstrafen.

Seit dem Umsturzversuch Mitte Juli wurden in der Türkei rund 41.000 Verdächtige wegen mutmaßlicher Beteiligung an den Putschplänen oder wegen angeblicher Unterstützung der Gülen-Bewegung festgenommen, die die Regierung für den Umsturzversuch verantwortlich macht. Mehrere Prozesse in anderen Städten laufen bereits, der mit 60 Angeklagten bislang größte seit Montag in der Stadt Denizli im Südwesten des Landes.

Der am Dienstag begonnene Prozess ist jedoch der bislang bedeutendste und der erste in Istanbul. Den 29 Angeklagten wird im größten Gerichtssaal des Landes der Prozess gemacht. Zahlreiche Soldaten sicherten das Gerichtsgebäude gegenüber dem Gefängnis von Silivri ab, Heckenschützen waren auf den Minaretten der benachbarten Moschee postiert. Am ersten Verhandlungstag wurden nach Feststellung der Personalien die Anklagepunkte verlesen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Anschließend sollte die Verteidigung angehört werden. Insgesamt wurden für die ersten Anhörungen vier Tage anberaumt. Von den 29 Angeklagten sind 24 in Untersuchungshaft, einer ist auf der Flucht, die übrigen sind gegen Auflagen auf freiem Fuß. 21 der Angeklagten drohen jeweils dreimal lebenslange Haft, den übrigen Gefängnisstrafen von bis zu 15 Jahren.

"Wir werden dafür sorgen, dass die Schuldigen so hart wie möglich bestraft werden", sagte Orhan Cagri Bekar von der Opferorganisation "Vereinigung 15. Juli" vor dem Gerichtsgebäude in Istanbul. Die islamisch-konservative Regierung der Türkei hält den islamischen Prediger Fethullah Gülen für den Drahtzieher des gescheiterten Militärputsches. Der im Exil in den USA lebende einstige Weggefährte von Präsident Erdogan bestreitet das jedoch entschieden.

Erdogan machte die Gülen-Bewegung auch für den Tod des russischen Botschafters in Ankara verantwortlich. Andrej Karlow war am Montag vergangener Woche bei einer Ausstellungseröffnung in Ankara erschossen worden. Seit dem Umsturzversuch geht die türkische Regierung mit aller Härte gegen Gülen-Anhänger und andere vermeintliche Regierungsgegner wie Kurden und Medienvertreter vor. Allein in der vergangenen Woche wurden nach Regierungsangaben mehr als tausend Menschen wegen angeblicher Nähe zur Gülen-Bewegung festgenommen. Kritiker werfen der Regierung vor, den gescheiterten Militärputsch als Vorwand zu nutzen, um Gegner zum Schweigen zu bringen.

Im Februar soll in der südwesttürkischen Stadt Mugla ein Prozess gegen 47 Angeklagte beginnen, denen vorgeworfen wird, in der Putsch-Nacht versucht zu haben, Präsident Erdogan in einem Ferienresort an der Ägäis zu ermorden.