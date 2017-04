Las Vegas: Brand im Belagio

Das Feuer war am späten Donnerstagabend (Ortszeit) auf dem Dach einer zum Bellagio-Casino gehörenden Ladenzeile ausgebrochen, wie die "Las Vegas Sun" unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete. Die Ursache sei nicht bekannt.

Zu der Zeit fand im See vor dem Casino eine Lichtershow mit Springbrunnen statt, die täglich viele Touristen anzieht. Verletzte wurden nicht gemeldet. Der Las Vegas Strip, die Hauptstraße mit den meisten Casinos der Stadt im Bundesstaat Nevada, musste allerdings für etwa eine Stunde gesperrt werden. Erst vor wenigen Wochen hatte ein Raubüberfall in dem Casino für Aufregung gesorgt. Das Bellagio gehört zu den größten und bekanntesten Casinos in Las Vegas.

Ein Twitter-Nutzer filmte den Brand:

A little closer pic.twitter.com/CZnXXDNlEE — Sean Kim (@SeanNKim) 14. April 2017

US-Medien zufolge ist der Brand bereits unter Kontrolle.