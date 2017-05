Zeugenaufruf nach Schlägerei

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Polizeistreife auf einen jungen Mann aufmerksam, der unweit einer Diskothek in der rue de Bouillon in Luxemburg schwer verletzt auf dem Boden lag. Das Opfer hatte zuvor eine Auseinandersetzung mit einem Unbekannten gehabt, der ihn geschlagen und dabei schwer verletzt hatte. Nach der Tat floh der Täter mit einem grauen Mercedes in Richtung Hollerich.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Flüchtigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Täterbeschreibung: Der Mann trug eine Brille und war zum Tatzeitpunkt mit einem Trikot der spanischen Fußballnationalmannschaft bekleidet.

Sämtliche Hinweise bezüglich der Identität oder des Aufenthaltsortes des flüchtigen Mannes können der Polizeidienststelle Luxemburg unter der Telefonnummer 49 97 - 45 00 mitgeteilt werden.