Steuerreform: Vorschläge willkommen!

Das sagte Finanzminister Pierre Gramegna am Montag im Büro der Steuerverwaltung in Luxemburg-Stadt, wo die erste "Porte ouverte" stattfand: Würden sich "intelligente Verbesserungsvorschläge" im Gespräch mit den direkt Betroffenen heraus kristallisieren, könnten diese durchaus noch in die Texte eingearbeitet werden.

Die Treffen sind auf je andertahlb Stunden angesetzt. Beamte, Mitglieder aus der Direktion der Steuerverwaltung und auch der Minister selbst werden bei jedem Treffen anwesend sein.

12. September, 18.00 - 19.30 Uhr: Petingen, Kulturzentrum "A Rousen".

13. September, 18.00 - 19.30 Uhr: Ettelbrück, Steuerverwaltung.

16. September, 18.00 - 19.30 Uhr: Esch-sur-Alzette, Rathaus.

19. September, 18.00 - 19.30 Uhr: Echternach, "Hihof".

20. September, 18.00 - 19.30 Uhr: Düdelingen, Steuerverwaltung.

21. September, 18.00 - 19.30 Uhr: Clerf, Steuerverwaltung.

22. September, 18.00 - 19.30 Uhr: Remich, Steuerverwaltung - Büro für Grenzgänger (Veranstaltung offen für alle Interessierte).

26. September, 18.00 - 19.30 Uhr: Luxemburg-Stadt, Steuerverwaltung (45, Blvd Roosevelt).