Roland Schreiner kandidiert nicht mehr

Im August feiert Roland Schreiner seinen 60. Geburtstag. "Mit 60 Jahren kommt man ins Rentenalter. Aus diesem Grund hab ich beschlossen nicht mehr bei den Wahlen zu kandidieren. Die Entscheidung habe ich mir lange überlegt und mit meiner Familie besprochen", erklärte Schreiner am Freitag gegenüber dem Tageblatt. "Es ist an der Zeit für neue Ideen. Die Jugend verdient ebenfalls ihre Chance. Alles andere, wäre Betrug am Wähler", so Schreiner weiter.

Schifflingen ist in den letzten Jahren rasant gewachsen. "Die LSAP hat in den vergangen Jahren eine gute Arbeit in der Gemeinde geleistet und Schifflingen weiter nach vorne gebracht. Die laufenden Projekte werden noch wie geplant abgeschlossen. Über meine Nachfolge mache ich mir keine Sorgen, denn die LSAP ist für die bevorstehenden Kommunalwahlen bestens aufgestellt", gab der Schifflinger Bürgermeister an.

Roland Schreiner wurde 1988 in den Gemeinderat gewählt. Seit 1992 ist er Mitglied im Schöffenrat und seit 2003 hält er das Amt des Bürgermeisters inne.