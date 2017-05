40 bis 50 Antifaschisten aus Luxemburg hatten sich am Samstagabend ab 18.00 Uhr vor der Rockhal auf Belval eingefunden, um gegen die großspurig angekündigte Mahnwache deutscher Neonazis zu demonstrieren.

Position bezogen



Die deutsche Band, "Die Söhne Mannheims" haben am Samstag, während des Konzerts in der Rockhal ein Statement abgegeben: "Wir sind in Simbabwe, Südafrika, Mannheim und in Saudi-Arabien aufgewachsen. Wir sind gegen jede radikale Bewegung. Wir sind gegen den Hass. Möge das Gute siegen!"



Doch wie viele bereits im Vorfeld vermutet hatten, tauchten weder Mitglieder der Trierer NPD noch Angehörige des Nationalen Widerstands Zweibrücken auf.

Das lag einerseits daran, dass die Stadt Esch keine Genehmigung für die Mahnwache erteilt hatte und andererseits an der massiven Polizeipräsenz am Samstag vor der Rockhal.

So wurde aus der geplanten Mahnwache rechtsextremer Deutscher schlussendlich ein Stelldichein von luxemburgischen Linken, Sozialisten, Kommunisten, Punkern und anderer engagierter Bürger, die zusammen mit der Polizei ein deutliches Zeichen gegen Rechts setzten.