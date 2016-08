Nicht aus Zucker und mit breitem Rücken

Dan Kersch: Es ist gut, dass dies alles zumindest unterwegs ist. Man muss lernen, dass es in der Gestaltungspolitik nicht immer so schnell geht, wie man will. Aber auch unterwegs bleibt ja noch viel Arbeit. Alle Gutachten, die eingehen, werden natürlich auf gute Ansätze geprüft, um eventuell Änderungen vorzunehmen. Ich bin kein Freund der "traditionellen" Methode, einfach nur zu "oppositions formelles" des Staatsrats "amendements" vorzuschlagen. Alles wird geprüft, auch andere Vorschläge. Dies kommt vielleicht daher, dass ich selbst mal im Staatsrat war.

Im "intérieur" sind tatsächlich alle großen Vorhaben angepackt, es bleibt noch die Reform des öffentlichen Dienstes in den Gemeindesektor umzusetzen. Daran arbeiten wir mit Hochdruck.

In der "fonction publique" gibt es, was die "simplification administrative" angeht, nicht nur das Omnibus-Gesetz. Dies ist vielmehr ein alltäglicher Prozess, und im Herbst werde ich deshalb ein Programm namens "Einfach Lëtzebuerg" vorstellen, das Vereinfachungen für Bürger und Verwaltungen beinhalten wird.

Ich habe 20 Jahre lang Handball gespielt; ich bin nicht aus Zucker und habe einen breiten Rücken. Solange Diskussionen konstruktiv geführt werden, im Sinne einer demokratischen Meinungsvielfalt, habe ich keine Probleme. Ich bin gesund und habe noch viel Schaffenskraft, vielleicht mehr, als manchen lieb ist.

Nehmen wir als Beispiel die Distriktskommissariate. 25 Jahre wurde darüber diskutiert, dann haben wir sie abgeschafft. Niemand scheint sie zu vermissen ... Das zeigt mir, dass keine Suppe so heiß gegessen wird, wie sie gekocht wurde.

Der LSAP-Minister ist demnach zuversichtlich, dass alle weiteren wichtigen Vorhaben seines Ressorts, die sich bei Hälfte der Legislaturperiode auf dem Instanzenweg befinden, auch zu einem guten Abschluss kommen.

Im Gespräch mit demnahm Kersch natürlich zu all diesen Themen Stellung, auch und besonders zu den Kirchenfabriken. Das ganze Interview lesen Sie in der Tageblatt-Ausgabe vom 26. August (Print und E-Paper). Dort erfahren Sie auch, wieso der frühere Bürgermeister von Monnerich (2006-2013) in "seiner" Kirchenfabrik nicht erwünscht war.