Alkoholkontrollen am Karnevalswochenende

Vorbildlich verhielten sich die Fahrer die in Erpeldingen an der Sauer kontrolliert worden sind: 229 Fahrer wurden einem Alkoholtest unterzogen, alle Tests verliefen negativ.

Auch von den 90 Fahrer die in Bettendorf getestet wurden, hatte keiner zu viel getrunken, um sich hinter das Steuer zu setzen.

Ein anderes Bild ergab sich bei Kontrollen in Diekirch und in Luxemburg-Stadt. In Diekirch wurden 178 Fahrer getestet. In 12 Fällen verlief der Test positiv. In Luxemburg Stadt und Hesperingen wurden in den Stunden um Mitternacht 178 Fahrer getestet. 10 von ihnen hatten zu viel getrunken. Drei Führerscheine wurden noch an Ort und Stelle entzogen.