Freundin eines Diplomaten auf 100

Wie die Zeitung "Global Times" auf ihrer Internetseite berichtet, handelt es sich bei der Frau mit Schanghaier Akzent um die Freundin eines Attaché des Luxemburger Generalkonsul.

Demnach sind der Autofahrer und die Frau in einen Streit geraten nachdem der Fahrer und der Freund der Frau sich weigerten in einer engen Straße, den jeweils anderen durchzulassen. Der Autofahrer mit dem Usernamen TangVision filmte den Vorfall und lud das Video am Freitag beim chinesischen Social Network Weibo hoch. Kommentatoren wollen die Frau identifiziert haben.

In dem Video ist zu sehen wie die Situation immer mehr eskaliert und es fast zu Handgreiflichkeiten kommt. Zeugen gehen dazwischen und versuchen zu schlichten. Das Video wurde zigtausend Mal kommentiert und geteilt.