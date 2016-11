Knuedler On Ice heißt Sie willkommen

Die Eispiste am Knuedler ist bei den Besuchern der Hauptstadt und des Weihnachtsmarkts sehr beliebt. Auch dieses Jahr können sich die Eislaufbegeisterte wieder auf Knuedler On Ice freuen. Am Dienstag gegen 17 Uhr fand die feierliche Eröffnung in Anwesenheit zahlreicher Gemeindepolitiker und Ehrengäste statt.

Bürgermeisterin Lydie Polfer schaltete um 17 Uhr die festliche Weihnachtsbeleuchtung der Oberstadt an. Als Höhepunkt der diesjährigen Festbeleuchtung gilt der „arbre bleu“ am Knuedler gleich neben der Eisbahn. Der blaue Baum, ein Kunstwerk des französischen Lichtdesigners Pierre Bardet ziert seit 10 Jahren den Weihnachtsmarkt in Straßburg.

Lydie Polfer wohnte vergangenes Jahr der Eröffnung des Luxemburger Dorfs am Straßburger Weihnachtsmarkt bei und war so vom Baum begeistert dass der Künstler zum ersten Mal ein Duplikat seiner prachtvollen Lichtdekorationen anfertigte und nach Luxemburg brachte. Der 10 Meter hohe Baum besteht aus 28.000 Lichtern und verbraucht so wenig Strom wie ein Staubsauger.

Nach dem Anschalten der festlichen Weihnachtsbeleuchtung nahm auch die Eisbahn ihren Betrieb auf, dies mit verschiedenen Darbietungen der Fédération du Patinage Luxembourg. Der Eislaufplatz ist bis zum 8. Januar 2017 geöffnet. Langeweile wird auf der Eispiste keine aufkommen, quasi täglich gibt es ein breit gefächertes Animationsprogramm.

Für den kleinen Hunger zwischendurch oder einen kleinen Trunk zum Aufwärmen ist im Zelt der Eisbahn ebenfalls bestens gesorgt. Sie ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 1 Euro.