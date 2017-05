Maréchal-Le Pen zieht sich zurück

Die 27-Jährige werde am Mittwoch ankündigen, dass sie nicht wieder für die Nationalversammlung kandidiert, berichteten die Zeitungen "Le Figaro" und "Le Parisien" sowie die Nachrichtenagentur AFP, die sich auf Kreise ihrer Partei Front National berief.

In einem Brief an die Redaktion des Vaucluse Matin – Le Dauphiné Libéré gibt sie persönliche und politische Gründe für ihren Rückzug an.

Sie wolle sich mehr um ihre kleine Tochter kümmern, heißt es auf der Internetseite der französischen Zeitung. Außerdem habe sie ihren Rückzug aus der Politik nie völlig ausgeschlossen, um andere Erfahrungen zu sammeln. Sie wolle in die Privatwirtschaft gehen, teilte die Abgeordnete der Region Vaucluse weiter mit.

Eine Rückkehr in die Politik wollte die 27-Jährige jedoch nicht völlig ausschließen. "Vous connaissez mon histoire, vous savez que ce monde politique est le mien depuis toujours. A 27 ans, il est encore temps d’en sortir quelques temps", heißt es auf der Seite des Blattes weiter.

Maréchal-Le Pen war seit 2012 eine von nur zwei FN-Politikern in der Pariser Nationalversammlung, die im Juni neu gewählt wird. Außerdem sitzt sie im Regionalrat der Region Provence-Alpes-Côtes d'Azur, aus dem sie sich ebenfalls zurückziehen will.

Maréchal-Le Pen vertritt den rechten Flügel der Front National und steht ihrem Großvater, Parteigründer Jean-Marie Le Pen, nahe. Das Verhältnis zu ihrer Tante Marine gilt als angespannt. Diese hatte die Stichwahl um das französische Präsidentenamt am Sonntag mit 33,9 Prozent der Stimmen klar gegen Emmanuel Macron verloren.