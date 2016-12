Explosion auf Pyrotechnik-Markt

Bei einer Explosion auf einem Markt für Pyrotechnik in Mexiko sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der örtliche Generalstaatsanwalt Alejandro Gómez am Dienstag mit. Weitere 70 Menschen wurden nach Angaben der Bundespolizei bei dem Unglück in der Ortschaft Tultepec im Bundesstaat México im Zentrum des Landes verletzt.

Auf Fernsehbildern war eine Reihe heftiger Explosionen zu sehen. Die Stände auf dem Markt wurden bei dem Unglück weitgehend zerstört. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser und suchten nach Vermissten.