Regen und Unwetter stören den Verkehr

Um kurz vor acht Uhr am Freitagmorgen meldet der ACL gleich sieben umgestürzte Bäume auf den Straßen Luxemburgs und die Sperrung der A1 Richtung Trier in Höhe Mertert, weil zu viel Wasser auf der Straße steht.

Umgestürzte Bäume behindern den Verkehr auf der - N11 zwischen Dommeldingen und dem Waldhaff in Höhe des Parc Hotels; -in Waarkenaquf der rue de Buerden -zwischen Dol und Masseler -zwischen Manternach und Bärbuerg -zwischen Bierden und Ierpeldeng -in der Soup bei Hiefenech -zwischen Rouderssen und Housen.

Die Strecke Koplescht-Schëndels ist wieder frei gegeben für den Verkehr, dort ist der Baum weggeräumt.

Vom wind verwehte Mülltonnen und Absperrgitter behindern den Verkehr -in der hauptstädtischen route de Thionville -amLampertsbierg in der Avenue de la Faiencerie -an Ortseingang Wäiswampech -in Mamer in der rue Neuve -zwischen Gilsdorf und Diekirch -in Miersch in der rue Langheck.

Laut Meteolux geht es in den nächsten Stunden mit Regen und Wind weiter. Im Bulletin von Freitagmorgen ist "Vigilance jaune" angezeigt. Der starke Südwestwind fegt mit Windstärken zwischen 75 und 80 Stundenkilometern über das Land. Am Nachmittag flacht er ab auf 50 bis 60 Stundenkilometer.