Lady Gaga bringt am 21. Oktober neues Album raus

Jeder der neuen Songs auf ihrer Platte "Joanne", die im Oktober in den Handel kommt, sei "sehr autobiografisch", sagte die 30-jährige Popkünstlerin am Donnerstag dem US-Digitalradio Beats One.

Die Auszeit, die sie nach Veröffentlichung ihrer letzten Platte vor drei Jahren nahm, habe sie genutzt, sich ihrer Familie wieder anzunähern. In den neuen Liedern äußere sie sich "als Tochter meines Vaters, als Tochter meiner Mutter, als ein Mädchen aus der Stadt und als Italo-Amerikanerin, die sich auf neues Territorium vorwagt", sagte Lady Gaga.

Den Tag der Plattenveröffentlichung sehe sie als "wahren Tag der Heilung" für sich und ihre Familie. Der Titel des Albums - "Joanne" - sei der Name ihrer mit 19 Jahren verstorbenen Tante väterlicherseits, verriet Lady Gaga.

Ihr zu Ehren habe sie auch den Zweitnamen Joanne bekommen, sagte die Pop-Diva, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt.