Berauschter Wiederholungstäter

Am Montag Abend gegen 22h30 kam es in der rue Pasteur in Düdelingen zu einem Verkehrsunfall. Dabei entstand leichter Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort. Die Polizei konnte ihn allerdings schnell ausfindig machen. Die Beamten stellten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand.

Da er bereits im vergangenen Jahr wegen des gleichen Vergehens schon einmal seinen Führerschein verloren hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft aufgrund der Wiederholungstat die Beschlagnahmung des Wagens an.