LKW-Fahrer in Haft

Das teilte der SR auf seiner Internetseite fest. Dem Sender gegenüber bestätigte die Polizei, dass ein Alkoholtest positiv verlaufen war.

Weiterhin teilte das Unternehmen, für das der 25-jährige Fahrer tätig war, SR mit, dass es sich dabei um eine nicht genehmigte Fahrt gehandelt habe. Der Fahrer habe eigentlich nach seiner Wochenendruhe erst am Montag eine neue Tour fahren sollen.

Gegen den Lkw-Fahrer wird wegen fahrlässiger Tötung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die Polizei Saarbrücken sucht nach wie Zeugen des Unfalls, bei dem ein 28-jähriger Fahrradfahrer am Samstag in der Innenstadt ums Leben gekommen war.

Nach der Kollision war der Fahrer dws LKWs zunächst geflüchtet, prallte in der Nähe des Hauptbahnhofs aber gegen den Stützpfeiler eines Gebäudes und kam zum Stehen.