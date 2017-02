Louvre-Angreifer wahrscheinlich aus Ägypten

Der Macheten-Angreifer vom Pariser Louvre war vermutlich ein 29-jähriger Ägypter. Die Identität des Mannes sei aber noch nicht "formell" bestätigt, sagte der Pariser Staatsanwalt François Molins am Freitagabend vor Journalisten.

Demnach flog der Mann am 26. Januar von Dubai aus zum Pariser Flughafen Charles de Gaulle. In der französischen Hauptstadt habe er sich zwei Tage später zwei Macheten gekauft, sagte Molins. Mit den 40 Zentimeter langen Waffen griff er demnach am Freitag eine Soldatenpatrouille nahe des Louvre-Museums an und schrie "Allahu Akbar" (Gott ist groß).

Einer der angegriffenen Soldaten eröffnete mit seinem Sturmgewehr das Feuer auf den Mann und verletzte ihn schwer. Dadurch sei eine "terroristische Aktion" eines "sehr entschlossenen" Angreifers gestoppt worden, sagte Molins.

Der Angreifer schwebte am Freitag in höchster Lebensgefahr. Ein Soldat wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen müssten nun zeigen, ob der Mann allein gehandelt habe oder womöglich einen Auftrag ausführte, sagte Staatsanwalt Molins.