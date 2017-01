Was heißt „außerhalb Europas“?

Jean Asselborn: „Herr De Maizière sagt, die Menschen würden gerettet und wenn sie gerettet seien, würden sie an einen sicheren Ort außerhalb Europas gebracht. Dann wären sie in einem Flüchtlingslager außerhalb Europas.“

De Maizières Forderung



Der deutsche Innenminister Thomas de Maizière will einem möglichen "Massenzustrom" von Migranten mit Flüchtlingslagern außerhalb der EU begegnen. Bei großem Andrang müsse Europa dafür sorgen, "dass Flüchtlinge gar nicht erst nach Europa gebracht werden, sondern zurückgebracht werden in sichere Orte" außerhalb Europas, so der CDU-Politiker am Donnerstag am Rande des EU-Innenministertreffens im maltesischen Valletta. Von diesen sicheren Orten außerhalb Europas könnten dann "die Schutzbedürftigen, und nur die Schutzbedürftigen" in die EU geholt werden.

Diese Frage stelle ich mir. Was ist mit „außerhalb Europas“ gemeint? Ich habe meine Schwierigkeiten mit dieser Aussage. Müssen Menschen das Schiff nehmen, wenn sie gerettet sind? Und wo würden sie hintransportiert? Das kann nicht in Ägypten, Libyen oder Algerien sein. Ich kann die Liste weiterführen. Dann bleiben nicht mehr viele Staaten.

Wir können kurzfristig nur etwas erreichen, wenn für uns klar ist, dass wir keine Partnerschaft mit Libyen eingehen können. Wir können aber mit den anderen Staaten in der Region Partnerschaften eingehen. Wir müssen dann wie in unserem Abkommen mit der Türkei auf Resettlement (Umsiedlung der Flüchtlinge, Anm. d. Red.) setzen. Wir holen die Menschen dann in den Camps ab.

Wir müssen uns hierbei an das internationale Recht halten und mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zusammenarbeiten.

All diese Fragen hängen sehr stark von der Dublin-Reform ab. Es kann nicht sein, dass Italien und Griechenland die ganze Last zu tragen haben. Sie können nicht zu den Hotspots der EU werden. Es braucht die Solidarität der Nachbarstaaten. Auch wenn dies angesichts der mangelnden Solidarität widersprüchlich klingt, müssen wir uns auf dieses zentrale Prinzip einigen: Bei Solidarität gibt es kein drumherum.

Es stimmt, dass momentan einfach zu wenige Flüchtlinge innerhalb der EU verteilt worden sind. Aber wir müssen zur Einsicht gelangen, dass es in dieser hochkomplexen Frage keine Alleingänge geben kann. Das gilt auch für die Visegrad-Staaten. Wir können doch nicht glauben, dass keine Krisen mehr kommen. Was passiert, wenn es zu dem nächsten großen Konflikt kommt und unsere europäische Flüchtlingspolitik immer noch nicht funktionsfähig ist? Das Resultat wird Ungerechtigkeit sein.