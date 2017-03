UEFA ermittelt gegen FC Barcelona

Am Mittwochabend hatten mehrere Fans den Rasen des Camp Nou gestürmt, um mit den Spielern die dramatische Wende im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals zu feiern. Die Disziplinarkommission will den Fall am 23. März verhandeln.

Üblicherweise werden solche Vergehen mit Geldstrafen geahndet. Barcelona war durch drei Tore in den letzten Spielminuten zu einem 6:1 gegen den französischen Meister gekommen und hatte somit das 0:4 aus dem Hinspiel noch wettgemacht.