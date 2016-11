Luxemburger Tram "made in Europe"

Die Tram, die in Luxemburg fahren soll, wird zur Zeit in Saragossa (Spanien) fertiggestellt. Die Produktion hat im März begonnen. Derzeit sind zwei weitere Züge in der Produktion. Kommenden Februar wird die erste fertige Tram an Luxemburg ausgeliefert.

Bevor sie aber in den Betrieb genommen wird, werden noch so genannte "dynamische Tests" durchgeführt, zuerst auf dem Gelände des "Tramsschapp" und dann auf der Linie. Vor allem die Sicherheit und die Technik wird dabei überprüft.

Für den Betrieb des ersten Abschnitts der Straßenbahn, zwischen der Luxexpo und dem "Pont Rouge", werden neun Trams benötigt.

Die Kosten belaufen sich auf 83 Millionen.