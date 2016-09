Am Samstagmorgen gegen 10.00 Uhr wurde eine Person auf der Place de Paris in Luxemburg mehrfach und ohne Grund von einer anderen Person geschlagen. Der Täter ergriff die Flucht noch bevor die Polizei eintraf, wurde jedoch kurz danach an einer roten Ampel an der Avenue de la Liberté gesehen.

Obwohl er wieder flüchtete, konnte er in der rue Origer gestellt werden. Auf dem Polizeirevier wurde er in der Ausnüchterungszelle untergebracht.