Straßensperrungen: Bäume, Baugerüste, ...

So z.Bsp. zwischen der "Reilännermillen" und "Brädelerbréck", zwischen Clerf und Lentzweiler (jeweils eine Spur gesperrt) sowie im Ausgang von Weiswampach wenn man Richtung Wemperhardt fahren will. Ganz gesperrt ist derweil der CR316 Esch/Sauer - Eschdorf. Aufpassen heißt es zudem in der rue de Bruyères in der Gewerbezone Howald; dort liegt ein Baugerüst in der Straße.

Ein Baum zwischen Grundhof und Befort wurde bereits entfernt, hier gibt es keine Sperrung mehr. Auch die N26 Boevange - Wiltz auf der Höhe Schuman ist wieder offen.

Daneben wird u.a. noch eine Ölspur zwischen Goeblingen und Simmerschmelz gemeldet, und in Manternach am Bahnhof (CR137) ist die Eisenbahnschranke geschlossen und funktioniert nicht mehr.