Fünf Stunden ohne Strom

Am Samstagnachmittag mussten sich viele Einwohner der Abteistadt in Geduld üben. Ein Kurzschluss an zwei Stellen des Stromnetzes hatte nämlich um 13.20 Uhr zu einer größeren Panne geführt.

Die Behebung des Problems habe viel Zeit in Anspruch genommen, weil die Lokalisierung der Panne sich in dem überalterten Stromnetz der Stadt als schwierig herausstellte, so Creos. Unter anderem die Tatsache, dass das Netz noch nicht automatisiert ist, habe die Reparatur verzögert.

Gegen 16 Uhr dann wurden nach und nach die betroffenen Haushalte aber wieder mit Strom beliefert. Um 18.45 Uhr dann war die Panne vollends behoben.