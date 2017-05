Manning zeigt erstes Foto von sich in Freiheit

US-Whistleblowerin Chelsea Manning hat sich erstmals nach ihrer Haftentlassung in den sozialen Medien präsentiert. "Okay, so here I am everyone!!" ("Okay, hier bin ich!!"), schrieb Manning am Donnerstag auf Twitter und Instagram neben ein erstes Porträtfoto von sich in Freiheit.

Die 29-Jährige war am Mittwoch vorzeitig aus dem Militärgefängnis in Fort Leavenworth im Staat Kansas entlassen worden. Zuvor hatte Manning bereits ein Foto ihrer Füße in Turnschuhen mit der Bildunterschrift "Erste Schritte in Freiheit" gepostet.

Die als Mann mit dem Namen Bradley geborene Soldatin hatte Informationen über die US-Kriegführung im Irak an die Internetplattform Wikileaks weitergegeben und war 2013 zu 35 Jahren Haft verurteilt worden.

US-Präsident Barack Obama verkürzte Mannings Strafe kurz vor Ende seiner Amtszeit im Januar. Zu ihren genauen Plänen nach der Haft wollten sich Manning oder ihre Anwälte zunächst nicht äußern.