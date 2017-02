Von der Notaufnahme zum Arrest

Es war 22.45 Uhr, als der Polizei in Luxemburg-Stadt, in der Notaufnahme des diensthabenden Krankenhauses, eine tobende, betrunkene Frau gemeldet wurde. Sie störe und verunsichere die anwesenden Patienten, so das Krankenhauspersonal. Die Frau lief unter anderem schreiend durch die Gänge und spuckte herum. Sie war partout nicht zu beruhigen.

Als ihr verboten wurde in der Notaufnahme eine Zigarette anzuzünden, lief sie durch einen Notausgang ins Freie, wo sie sich anschließend zu Boden warf und lauthals herumschrie. Weil die Frau eine Gefahr für sich und für andere darstellte, sowie die öffentliche Ruhe störte wurde sie festgenommen und im Passagearrest untergebracht.