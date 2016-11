Snowden zum Ergebnis der US-Wahl

Edward Snowden nimmt aus seinem Exil in Moskau Stellung zum Wahlergebnis in den USA. Er möchte in seiner Ansprache auf die zukünftige Sicherheitslage in den USA eingehen. Er wird unter anderem auf Fragen eingehen.

Interessierte können die Stellungnahme von Snowden kostenlos im Livestream (► Link) ab 22.30 Uhr mitverfolgen. Der Livestream wird von dem niederländischen Unternehmen startpage.com ausgestrahlt.