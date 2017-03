Fillon kandidiert weiterhin

François Fillon hat am Sonntagabend in der französischen Nachrichtensendung "20 heures" auf France 2 verkündet, dass er seine Präsidentschaftskandidatur nicht zurückziehen wird.

Der angeschlagene Präsidentschaftskandidat der französischen Konservativen, François Fillon, hat sich bei einer Kundgebung am Sonntagnachmittag seiner Anhänger in Paris weiter kämpferisch gezeigt. Dennoch ließ er dort noch nicht verlautbaren, wie es um seine Kandidatur steht.

Nun steht klar: er wird weiter kandidieren. "Die Antwort ist nein", sagte der Konservative am Sonntagabend im Fernsehsender France 2 auf die Frage, ob er sich zurückziehen werde. "Ich glaube fest, dass ein Rückzug dieser Kandidatur meine politische Familie in eine Sackgasse bringen würde." Er sei überzeugt, dass sein Programm das einzige sei, das es tatsächlich ermögliche, sich der Rechtspopulistin Marine Le Pen entgegenzustellen.

Keiner könne ihm seine Kandidatur entziehen, betonte Fillon auf France 2. Zudem beteuerte er weiterhin, dass er im sogenannten "Penelope"-Skandal unschuldig sei: "Je suis innocent, j'ai rien à me reprocher sur le plan légal. C'est le calendrier judiciaire qu'on m'impose qui est un véritable hold-up démocratique", sagt Fillon auf France 2.

Nun hat mitten in der politischen Krise um die Präsidentschaftskandidatur von François Fillon hat der frühere französische Premierminister Alain Juppé eine Erklärung angekündigt.

Er werde sich am Montag um 10.30 Uhr in Bordeaux vor der Presse äußern, erklärte Juppé am Sonntagabend auf Twitter, ohne ein Thema oder Details zu nennen.

Je ferai une déclaration à la presse demain à Bordeaux à 10h30. — Alain Juppé (@alainjuppe) 5. März 2017

Juppé war in den vergangenen Tagen immer wieder als möglicher Ersatzkandidat der französischen Konservativen gehandelt worden, falls der angeschlagene Fillon sich zurückziehen sollte. Dieser hatte allerdings kurz vor Juppés Tweet am Sonntag nochmals erklärt, dass er dies nicht vorhabe.