Zwei Unfälle, dreimal Alkohol, vier Verletzte

Beide Unfälle ereigneten sich am Samstagnachmittag beziehungsweise frühen Samstagabend. Von den insgesamt vier Verkehrsteilnehmern hatten drei zu tief ins Glas geschaut.

Auf Kockelscheuer befuhren ein Autofahrer und ein Abschleppwagen kurz vor 19.00 Uhr den CR 186 von Luxemburg in Richtung Bettemburg. Der Autofahrer verpasste die Ausfahrt nach Berchem und fuhr laut Polizei plötzlich rückwärts, um seinen Orientierungsfehler zu korrigieren.

Der nachfolgende Abschleppdienst konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wollte ausweichen. Jedoch bog der Autofahrer abrupt nach links ab. Eine Kollision zwischen beiden Wagen war die Folge. Drei Insassen des Autos wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gefahren. Beim Autofahrer wurde ein zu hoher Alkoholeinfluss festgestellt, sein Führerschein wurde eingezogen.

Ein Quad-Fahrer und eine Autofahrerin befuhren in Lintgen ebenfalls am Samstag, aber kurz nach 15.00 Uhr die route de Diekirch in der gleichen Richtung. Als der Quad-Fahrer plötzlich bremsen musste, fuhr die Autofahrerin ins Heck des Quads. Hierbei wurde der Quad-Fahrer leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme musste bei beiden Verkehrsteilnehmern in zu hoher Alkoholeinfluss festgestellt werden. Gegen beide Fahrer wurde Strafanzeige erstellt. Der Autofahrerin musste infolge ihres hohen Alkoholeinflusses ein Fahrverbot zugestellt werden.