Abendlicher Snack

Am Samstagabend beobachteten Beamte der Polizei in der Rue 1900 in Luxemburg-Stadt eine Situation, die auf eine Drogenübergabe hindeutete. Als die Beamten den mutmaßlichen Drogendealer kontrollieren wollten, machte dieser starke Schluckbewegungen.

Der Mann wurde aufgefordert, die Kugel auszuspucken, setzte sich jedoch zur Wehr wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt. Er wurde daraufhin in Handschellen gelegt und zur Dienststelle verbracht. Nach einer angeordneten Scanner-Untersuchung wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Sonntagmorgen vorgeführt wie die Polizei schreibt.