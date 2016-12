„Wir kommen als Freunde“, so Xavier Bettel am Montagmorgen beim gemeinsamen Treffen der luxemburgischen, belgischen und niederländischen Premierminister im tunesischen Präsidentenpalast. „Wir sind gekommen um die Dinge gemeinsam anzugehen, nicht um etwas zu erbitten. Wir wollen ein starkes Zeichen setzen Ihnen unsere Treue zu wiederholen und dem tunesischen Volk unsere Freundschaft auszudrücken.“

Es sei nicht das erste Mal, dass er nach Tunesien gekommen sei, erinnerte Bettel den tunesischen Präsidenten Béji Caid Essebsi. Es sei bereits das dritte oder vierte Mal nach den Attentaten. Bettel verwies auf die Benelux-Staaten, die eng vereint seien und während des Krieges gegründet wurden. „Demokratie ist etwas, das man lieben und pflegen muss“. Auch betonte Bettel, dass die Stärkung der Wirtschaft wichtig sei um gegen den Terror anzukämpfen.

Kurz vor Mittag trafen die drei Benelux-Premiers beim Regierungschef Youssef Chahed ein.

Es ist die erste gemeinsame Visite der Benelux-Staaten in Tunesien. Zusammen haben die drei Staaten einfach mehr Gewicht, erläuterte der luxemburgische Premier Xavier Bettel in Vorfeld der Visite. Die Idee kam von luxemburgischer Seite. Zwei Tage lang werden die Premiers aus Belgien, den Niederlanden und Luxemburgs die junge Demokratie besuchen.

Im Fokus stehen Kooperationen zwischen den Finanzwelten. Wir wollen Tunesien einen Anschub geben. Eine positive Entwicklung bedeutet nicht zuletzt auch Stabilität für die Region. Nach der Jasmin-Revolution und den arabischen Aufständen ist es Tunesien als einziges Land gelungen, den Übergang in die Demokratie zu schaffen.

2014 trat eine neue Verfassung in Kraft, die die Freiheit der Bürger garantieren sollte. Doch nach den Anschlägen auf das Bardo Museum und auf ein Standhotel in Sousse steckt das Land zunehmend in der Krise. Die Touristen bleiben aus und die Arbeitslosigkeit ist enorm. Mehr als 15 Prozent der rund 11 Millionen Tunesier sind arbeitslos.

Das Know How des Luxemburger Finanzplatzes kann bei der Stärkung Tunesiens helfen. So sollen am Montagabend Verträge unterschrieben werden. In Anwesenheit des Regierungschefs Youssef Chahed und der Finanzministerin wird die luxemburgische "House of Training" ein Memorandum mit der tunesischen Vereinigung der Finanzinsititute APTBEF unterschrieben. Und die Luxemburger Handelskammer wird mit der tunesischen Chambre de commerce einen Kooperationsvertrag unterschrieben.