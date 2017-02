Bayrou positioniert sich

"Was ich heute sehe, ist so eine große Gefahr für die Demokratie, dass ich nicht zögern werde, meine Verantwortung zu übernehmen", so der Vorsitzende der Zentrumspartei MoDem gegenüber dem Fernsehsender France2. Bayrou sagte des Weiteren, dass "noch nie ein Kandidat für das höchste Amt im Staat" so sehr unter dem "Einfluss der Macht des Geldes" gestanden habe wie Fillon.

Dieser hatte sich am Montag entschuldigt, seine Wahlkampagne aber fortgesetzt und sich nicht zurückgezogen. Ein möglicher Ersatzkandidat der konservativen Rechten in Frankreich, Alain Juppé – der in der entscheidenden Runde der Vorwahl Fillon unterlegen war –, hatte bereits angekündigt, nicht für eine solche Lösung zur Verfügung zu stehen.

Am Sonntag hatte François Bayrou gesagt, er sehe angesichts des Skandals keine andere Möglichkeit, als dass Fillon sich aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurück ziehe. Seine eigene Entscheidung, ob er kandidieren werde oder nicht, hatte Bayrou für Mitte Februar angekündigt. Der Zentrumspolitiker erhofft sich möglicherweise, aus der aktuellen Schwäche bei den Rechten Nutzen ziehen zu können.