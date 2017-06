Bausch will mehr Polizeikontrollen

Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Ein perfekter Tag für Biker, um ihre Maschinen aus der Garage zu holen. Für drei Motorradfahrer wurde diese Entscheidung am Samstag jedoch zum Verhängnis. Sie wurden bei Unfällen schwer verletzt. Zwei stürzten bei Wiltz und einer geriet in der Nähe von Tüntingen unter ein Auto.

Die hohe Zahl an Motorradunfällen ist auch Transportminister François Bausch aufgefallen. "Das kann so nicht weitergehen", schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Es sei schlimm, wie viele Motorradunfälle es in dieser Saison schon gab. Bausch fordert deshalb mehr Polizeikontrollen.

Ass schlëmm wivill Motoradsakzidenter mer dess Saison schon haten, dat kann net méi esou weider goen, brauchen méi Policekontrollen — Francois Bausch (@fbausch) June 10, 2017

Tatsächlich war im vergangenen Jahr jedes fünfte Unfallopfer ein Motorradfahrer. Ein Drittel aller Unfälle wurde durch zu hohe Geschwindigkeit verursacht.

Als François Bausch vor etwa einem Monat die Bilanz der Verkehrsunfälle vorstellte, hatte er auch auf die Maßnahmen gepocht, die von der Regierung umgesetzt wurden und abschrecken sollen. Er nannte zum Beispiel die festen Radargeräte.

Schon bei der damaligen Pressekonferenz hatte er erklärt, dass vermehrt kontrolliert werden müsse. Bausch hat eine verkehrspolitische Vision für Luxemburg: Bis 2030 will er die Toten auf 16 pro Jahr reduzieren. 2016 waren 32 Verkehrsteilnehmer auf Luxemburgs Straßen gestorben. Im Jahr davor waren es 36.