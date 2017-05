Tödlicher Arbeitsunfall auf Kirchberg

Auf einer Baustelle für den neuen Park and Ride, unweit vom Kreisverkehr Serra an der avenue J.F. Kennedy wird am Montagmorgen ein Arbeiter von einem umstürzenden Baugerüst getroffen.

Er erleidet tödliche Verletzungen. Die Rettungskräfte können nur noch den Tod des Mannes feststellen. Warum das Gerüst umstürzte ist unklar. Die Ermittlungen laufen.