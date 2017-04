Die Polizei sucht diese beiden Männer

In der Nacht vom 05. auf den 06. August 2016 haben Unbekannte in einer Kneipe in Luxemburg-Stadt einer Frau die Bankkarte aus einer Tasche gestohlen. Einen Tag später wurden die mutmaßlichen Täter an einer Tankstelle in Windhof fotografiert.

Sie haben dort diverse Einkäufe mit der gestohlenen Karte getätigt. Seit acht Monaten sucht die Polizei Hinweise zu den beiden Männern. Jetzt haben die Ermittler Fotos der beiden mutmaßlichen Langfinger veröffentlicht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 499 755 00 entgegen.