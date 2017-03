Brüssel will IT-Firmen zur Kooperation verpflichten

"Derzeit sind die Strafverfolgungsbehörden darauf angewiesen, dass die IT-Anbieter (in anderen EU-Staaten) freiwillig Zugang und Beweismaterial liefern", sagte EU-Justizkommissarin Vera Jourova am Dienstag in Brüssel. Um das zu ändern will sie im Juni Vorschläge machen.

Theoretisch könnte das zum Beispiel dazu führen, dass ein französischer Internet-Anbieter dazu gezwungen würde, deutschen Ermittlern Verbindungsdaten zur Verfügung zu stellen. Derzeit ist dazu ein Rechtshilfeersuchen nötig - oder das Unternehmen kooperiert freiwillig.

Zum Teil seien die nationalen Zuständigkeiten auch nicht klar, erklärte Jourova. Als Beispiel nannte sie Cloud-Dienste, die Datenspeicherung oder -verarbeitung im Internet anbieten. In solchen Fälle müssten die Behörden umständlich klären, welche nationalen Justizbehörden überhaupt zuständig sind.