Falsche Spendensammler und Keyless-Go-Schlüssel

Anfang Februar hatte die Polizei erstmals auf die Gefahren durch diese Schlüsselsysteme hingewiesen . Nachdem in der Nacht zum 4. April insgesamt vier Autos gestohlen wurden, ist es erneut der Warnhinweis. Sowie natürlich ein Zeugenaufruf: Wer Angaben zu nachstehenden Fahrzeugen machen kann, soll sich über die Notrufnummer 113 bei der Polizei melden.

- BMW X5 M50 D, grau, Kennzeichen 43643, gestohlen in Niederanven (route de Trêves):

- Ford Fiesta, schwarz, Kennzeichen ME9903, gestohlen in Echternach (rue Krunn);

- Porsche Cayenne, schwarz, Kennzeichen KW6306, gestohlen in Leudelingen (Domaine Schmiseleck);

- BMW 335i, weiß, Kennzeichen JC1618, gestohlen in Strassen (rue du Kiem).

Alle Autos waren entlang der Straße geparkt.

Einen weiteren Zeugenaufruf gibt es nach einem Fahrzeugbrand auf dem CR174 von Differdingen nach Hussigny (F). Kurz vor der französischen Grenze wurde am Dienstagmorgen gegen 9.00 Uhr ein brennendes Auto gemeldet. Der Brand war rasch unter Kontrolle, Personen waren nicht im Wagen. Es stellte sich heraus, dass der graue BMW 320 als gestohlen gemeldet war. Auch zu diesem Vorfall sollen sich etwaige Zeugen beim Notruf 113 melden.

Was die falschen Spendensammler angeht, so gab es am Dienstag und auch bereits am Montag zwei Vorfälle in Esch-Alzette. Am Dienstag wurde eine verdächtige Person in der rue d'Ehlerange gemeldet; am Montag hatten derweil vier Personen in der rue de l'Hôpital unter einem Vorwand eine Geldspende bei einer Passantin gefragt. Als sie Geld erhalten hatten, liefen die vier – drei Männer, eine Frau – davon.

Die missbrauchte Organisation ist Handicap International. Es sind keine Mitarbeiter in der Region Esch unterwegs, zudem würde kein Bargeld entgegen genommen werde. Die Polizei ruft zur Wachsamkeit auf, und rät, auf keinen Fall Geld auszuhändigen oder sich in ein Gespräch verwickeln zu lassen.