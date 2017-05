Schwerer Unfall in Fels

Wie schwer das Unfallopfer verletzt wurde, steht noch nicht fest. Was sich aber jetzt schon sagen lässt: Die Person hat in dieser Situation trotzdem noch Glück gehabt - in unmittelbarer Nähe des Unfallortes hielt sich zufällig ein First Responder aus Vianden auf. Dieser Erstversorger leistete dann auch gleich Erste Hilfe.

Auch wie es zum Unfall kam, bleibt noch aufzuklären. Gewusst ist, dass der Autofahrer gegen 9.45 Uhr in der rue Millewee in Fels erst ein parkendes Auto touchierte und wenig später auf dem Dach landete.

Nach der Ersten Hilfe kümmerte sich der Sauvetage aus Fels um das Unfallopfer.